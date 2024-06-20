Полиция нашла хулигана, стрелявшего на центральном рынке в станице Динской

Инцидент произошел 19 июня около 10:00 на центральном рынке станицы Динской.

Личность стрелявшего установили, им оказался 36-летний местный житель. По факту стрельбы на прилегающей территории центрального рынка станицы Динской в полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Оружие изъяли. В рамках расследования проведут баллистическую экспертизу, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 июня в соцсетях полицейские выявили видеозапись, на которой запечатлено, как один из мужчин на центральном рынке в станице Динской направляет оружие в воздух и стреляет, чем пугает прохожих, после чего уезжает на велосипеде. Огнестрельное ли оно было или пневматическое — неизвестно. В полиции начали проводить проверку.