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Полиция нашла хулигана, стрелявшего на центральном рынке в станице Динской

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-nashla-huligana-strelyavshego-na-tsentralnom-rynke-v-stanitse-dinskoj
Полиция нашла хулигана, стрелявшего на центральном рынке в станице Динской
Фото t.me/gazetarvs

Инцидент произошел 19 июня около 10:00 на центральном рынке станицы Динской.

Личность стрелявшего установили, им оказался 36-летний местный житель. По факту стрельбы на прилегающей территории центрального рынка станицы Динской в полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Оружие изъяли. В рамках расследования проведут баллистическую экспертизу, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 июня в соцсетях полицейские выявили видеозапись, на которой запечатлено, как один из мужчин на центральном рынке в станице Динской направляет оружие в воздух и стреляет, чем пугает прохожих, после чего уезжает на велосипеде. Огнестрельное ли оно было или пневматическое — неизвестно. В полиции начали проводить проверку.

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