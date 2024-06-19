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Неизвестные устроили стрельбу на рынке в Динском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnye-ustroili-strelbu-na-rynke-v-dinskom-rajone
Неизвестные устроили стрельбу на рынке в Динском районе
Фото t.me/gazetarvs

Инцидент произошел 19 июня около 10:00 на центральном рынке станицы Динской.

По словам очевидцев, двое мужчин устроили стрельбу из неизвестного оружия. Огнестрельное ли оно было или пневматическое — информации нет. На кадрах с места происшествия видно, как один из мужчин направляет оружие в воздух и стреляет, чем пугает прохожих, после чего уезжает на велосипеде.

«Сообщение зарегистрировано в ОМВД России по Динскому району. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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