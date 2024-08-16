Полиция нашла хулигана, разбившего стекло автобуса в Сочи

Инцидент произошел вечером 11 августа на конечной остановке городского автобуса № 102 на улице Джапаридзе.

В этот день трое молодых людей подошли к автобусу на остановку, где у них возник конфликт с водителем. В результате один из парней локтем разбил боковое стекло маршрутки.

Личность дебошира установили, им оказался 22-летний местный житель. Также полицейские нашли двух его друзей, находившихся с ним в момент правонарушения. Всех доставили в отдел полиции.

В отношении хулигана составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, его поместили в камеру для задержанных. Сочинцу грозит штраф либо до 15 суток ареста. Кроме того, он должен будет возместить транспортному предприятию ущерб, причиненный автобусу.

Также с двумя товарищами хулигана полицейские провели разъяснительную беседу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пьяный парень разбил стекло нового автобуса в Сочи. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Они опросили очевидцев инцидента и изучили записи камер видеонаблюдения.