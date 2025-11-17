Полиция начала проверку после сообщений об отравлении собак в Краснодаре

Информация о том, что во дворе многоэтажек на улице Старокубанской стали находить животных с признаками отравления, появилась в соцсетях утром 17 ноября.

На опубликованных кадрах видно, как собака лежит на газоне и бьется в конвульсиях. Неравнодушные прохожие пытаются погрузить животное на импровизированные носилки, чтобы отвезти в ветклинику.

Местные жители предполагают, что животных травят намеренно, поскольку в палисадниках и на площадках также заметили следы неизвестного вещества белого цвета.

После публикаций в соцсетях полиция начала доследственную проверку. Сейчас выясняют все обстоятельства инцидента.

«В случае установления объективных данных о жестоком обращении с животным будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных лиц к ответственности», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе полиции Краснодара.

