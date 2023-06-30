Полиция начала проверку по факту нападении замглавы Тихорецкого района на местного жителя
Информация о нападении заместителя главы Тихорецекого района Андрея Аулова на местного жителя появилась в соцсетях.
Сообщается, что житель Тихорецка принес чиновнику жалобу на руководителя казачьей дружины из-за того, что тот объявил мужчине выговор и нецензурно выражался. Аулов отказался принимать заявление и набросился на мужчину.
В результате нападения заявитель получил перелом ребра. Увечья он зафиксировал в травмпункте. Сам замглавы заявил, что сведения — клевета.
«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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