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Полгода исправительных работ дал суд мужчине, избившему фельдшера скорой помощи в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/polgoda-ispravitelnyh-rabot-dal-sud-muzhchine-izbivshemu-feldshera-skoroj-pomoshhi-v-krasnodare
Полгода исправительных работ дал суд мужчине, избившему фельдшера скорой помощи в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Краснодаре 19 июня суд вынес приговор в отношении 30-летнего мужчины, который в феврале избил фельдшера бригады скорой помощи краевой БСМП.

По данным больницы, 11 февраля на пульт службы «103» поступил сигнал о том, что у ночного клуба мужчина потерял сознание. Медики прибыли на место, однако пострадавшего там не было. Тогда врачи стали опрашивать очевидцев. Около клуба находился пьяный 30-летний мужчина. Он набросился на фельдшера, ударил его кулаком по лицу и рассек ему бровь. Фельдшер также получил сотрясение головного мозга.

Суд приговорил обвиняемого к 6 месяцам исправительных работ, а также взыскал с него 30 тыс. рублей морального ущерба, сообщает пресс-служба Краснодарской больницы скорой медицинской помощи в Telegram.

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