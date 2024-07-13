Полиция Краснодара задержала инициатора массовой драки на улице Лавочкина

По данным УМВД России по городу Краснодару, массовую потасовку устроил 19-летний уроженец Республики Таджикистан, который два года назад получил российское гражданство.

Буйный молодой человек уже извинился перед жителями и гостями столицы Кубани, которые стали свидетелями безобразной сцены а и признал себя зачинщиком драки. По его словам, драку он начал из-за оскорблений его родственников, нанесенных оппонентом.

Правоохранители составили в отношении драчуна административный протокол. Скандалисту грозит ареста на срок до 15 суток. Конкретное наказание определит суд, куда зачинщик ЧП будет доставлен для рассмотрения дела об административном правонарушении, сообщили «Кубань 24» в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.

Ранее в полицию краевой столицы 6 июля поступило несколько сообщений о конфликте между группой лиц на улице Лавочкина. По указанному адресу прибыл ближайший наряд, но на месте никого не обнаружили. По словам местных жителей, все площадки района регулярно занимают дети мигрантов. На просьбы освободить, чтобы могли поиграть и остальные дети, родители играющих начали ругаться и угрожать. Дети, которым так и не уступили площадку, пожаловались своим родителям, из-за чего произошла потасовка.

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