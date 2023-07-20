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Полиция Краснодара усилит присутствие в районе Западного Обхода: открыт первый пункт участкового

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-krasnodara-usilit-prisutstvie-v-rajone-zapadnogo-obhoda-otkryt-pervyj-punkt-uchastkovogo
Видео канала «Кубань 24»

Новый участковый пункт полиции открыли в Прикубанском округе краевой столицы.

В церемонии открытия участвовали глава города Евгений Наумов, а также начальник УМВД России по Краснодару полковник полиции Олег Казахов.

Подразделение построили на первом этаже многоэтажки на улице Западный Обход, дом 39/2. На площади 50 кв. м будут работать четыре участковых. В зону их работы попадают все ЖК, расположенные на Западном Обходе. Кроме того, служебное помещение оборудовали всей необходимой компьютерной техникой и мебелью, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Краснодару в Telegram.

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