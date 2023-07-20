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Полиция Краснодара проверяет информацию о незаконном запуске дрона у многоэтажки на улице Московской

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-krasnodara-proveryaet-informatsiyu-o-nezakonnom-zapuske-drona-u-mnogoetazhki-na-ulitse-moskovskoj
Полиция Краснодара проверяет информацию о незаконном запуске дрона у многоэтажки на улице Московской
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О запуске беспилотного летательного аппарата во дворе одного из многоэтажных домов на улице Московской местные жители сообщили в ЕДДС Краснодара.

Информацию передали в правоохранительные органы для установления оператора дрона и проверки оснований для использования беспилотника.

В настоящее время запуск БПЛА на территории Краснодарского края без соответствующих разрешений запрещен. Ограничения были введены в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Запрет обязателен для исполнения всеми лицами, находящимися на территории Кубани. О нарушении необходимо сообщать в ЕДДС по номеру 112.

Нарушителям грозит административный штраф. Он составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан, от 50 тыс. до 150 тыс. для должностных лиц. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 350 тыс. до 500 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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