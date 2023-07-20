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Девочка-подросток погибла в результате атаки БПЛА на северо-западе Крыма

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devochka-podrostok-pogibla-v-rezultate-ataki-bpla-na-severo-zapade-kryma?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Девочка-подросток погибла в результате атаки БПЛА на северо-западе Крыма
Фото portsinfo.ru

Об этом утром 20 июля сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Аксенов рассказал, что беспилотник нанес удар по одному из населенных пунктов на северо-западе Крыма. В результате атаки были повреждены четыре административных здания. В настоящее время на месте работают профильные службы.

«К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка», — написал Аксенов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 18 июля в Крыму ПВО сбили 9 БПЛА, еще 19 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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