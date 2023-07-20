Девочка-подросток погибла в результате атаки БПЛА на северо-западе Крыма

Об этом утром 20 июля сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Аксенов рассказал, что беспилотник нанес удар по одному из населенных пунктов на северо-западе Крыма. В результате атаки были повреждены четыре административных здания. В настоящее время на месте работают профильные службы.

«К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка», — написал Аксенов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 18 июля в Крыму ПВО сбили 9 БПЛА, еще 19 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.