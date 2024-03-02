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Полиция Краснодара проверяет информацию о девочке с ножом в школе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-krasnodara-proveryaet-informatsiyu-o-devochke-s-nozhom-v-shkole
Полиция Краснодара проверяет информацию о девочке с ножом в школе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Информация о том, что ученица школы № 17 на улице Крузенштерна пришла в школу с ножом, распространилась в соцсетях утром 2 марта.

По сообщениям очевидцев, школьница ходила по коридорам с ножом и вела себя странно, а потом заперлась в туалете. Полиция Краснодара начала проверку.

«По имеющейся предварительной информации от представителей учебного заведения, педагоги школы во время общения с указанной ученицей ножа при ней не выявили. Также, при изучении записей с камер видеонаблюдения, данный факт не установлен», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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