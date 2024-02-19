Полиция Краснодара проверит информацию об отравлении 10 кошек возле многоэтажки

Ранее жители многоквартирного дома на улице Темрюкской в Славянском микрорайоне сообщили в социальных сетях, что неизвестные отравили около 10 кошек, которые долгое время жили у них во дворе.

Этой информацией заинтересовались правоохранительные органы. В МВД назначили проведение проверки на основании размещенных в интернете сведений о возможном жестоком обращении с животными.

В рамках проверки полицейские проверят информацию об отравлении 10 кошек и установят личности людей, которые могут быть причастны к преступлению, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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