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Полиция Краснодара проверит информацию об отравлении 10 кошек возле многоэтажки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-krasnodara-proverit-informatsiyu-ob-otravlenii-10-koshek-vozle-mnogoetazhki
Полиция Краснодара проверит информацию об отравлении 10 кошек возле многоэтажки
Фото freepik.com

Ранее жители многоквартирного дома на улице Темрюкской в Славянском микрорайоне сообщили в социальных сетях, что неизвестные отравили около 10 кошек, которые долгое время жили у них во дворе.

Этой информацией заинтересовались правоохранительные органы. В МВД назначили проведение проверки на основании размещенных в интернете сведений о возможном жестоком обращении с животными.

В рамках проверки полицейские проверят информацию об отравлении 10 кошек и установят личности людей, которые могут быть причастны к преступлению, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: незрячая девушка-курьер избила собаку-поводыря в Краснодаре. В полиции журналистам «Кубань 24» рассказали, что им не сообщали о жестоком обращении с животным.

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