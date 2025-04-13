Полиция Краснодара проверит информацию о драке в подъезде многоэтажки в ГМР

На драку в подъезде пожаловались жители многоэтажки на проспекте писателя Знаменского.

По словам очевидцев, пара регулярно скандалит в подъезде. Вечером 12 апреля вновь начался конфликт, в котором в этот раз принимали участие и дети. Соседи решили заступиться за детей, после чего агрессивные жители начали нападать и на них.

Полиция Краснодара проводит проверку по факту инцидента на основании выявленной в сети информации. В ходе разбирательства установят все обстоятельства произошедшего, действиям нападавшего дадут правовую оценку. При этом ранее в полицию заявлений о нарушениях общественного порядка или других противоправных действиях по этому адресу не поступало, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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