Полиция Краснодара проверит информацию о дорожном конфликте на улице Красной

Инцидент произошел вечером 9 апреля на участке улицы Красной от Гаврилова до Хакурате краевой столицы.

По словам пострадавшей женщин, неизвестный мужчина на автомобиле Toyota начал подрезать ее машину на дороге. Он кричал в открытое окно и угрожал, перестраивался в ее полосу и резко тормозил, что создавал аварийную ситуацию.

Женщина добавила, что на улице Хакурате мужчина перекрыл второму автомобилю дорогу и пытался открыть в нем дверь, после чего начал плевать в машину. Злоумышленник вернулся в свой автомобиль, но снова поравнялся с другой машиной рядом с улицей Северной и распылил перцовый баллончик.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Устанавливается личность второго участника дорожного конфликта, его действиям дадут правовую оценку, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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