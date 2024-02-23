Полиция Краснодара не подтвердила информацию о массовой драке подростков
В пресс-службе УМВД России по Краснодару опровергли слухи о том, что на территории ЖК «Краски», расположенном в Прикубанском округе краевого центра, произошли массовые столкновения молодых людей.
Видеоролики и фотографии появились в краснодарских интернет-пабликах. На них запечатлена толпа подростков, некоторые комментаторы в соцсетях писали о пострадавших и даже «услышали» громкие хлопки, напоминавшие стрельбу.
Сотрудники полиции Краснодара выехали на место, каких-либо правонарушений они не зафиксировали.
«Эта информация не соответствует действительности. Несколько десятков подростков просто собрались в одном месте, рядом находится школа», — рассказал «КП»-Кубань» начальник пресс-службы УМВД по городу Артем Коноваленко.
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