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Полиция Краснодара не подтвердила информацию о массовой драке подростков

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Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-krasnodara-ne-podtverdila-informatsiyu-o-massovoj-drake-podrostkov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Полиция Краснодара не подтвердила информацию о массовой драке подростков
Фото t.me/tipichkras

В пресс-службе УМВД России по Краснодару опровергли слухи о том, что на территории ЖК  «Краски», расположенном в Прикубанском округе краевого центра, произошли массовые столкновения молодых людей.

Видеоролики и фотографии появились в краснодарских интернет-пабликах. На них запечатлена толпа подростков, некоторые комментаторы в соцсетях писали о пострадавших и даже «услышали» громкие хлопки, напоминавшие стрельбу.

Сотрудники полиции Краснодара выехали на место, каких-либо правонарушений они не зафиксировали.

«Эта информация не соответствует действительности. Несколько десятков подростков просто собрались в одном месте, рядом находится школа», — рассказал «КП»-Кубань» начальник пресс-службы УМВД по городу Артем Коноваленко.

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