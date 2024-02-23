Мужчина оттаскал за волосы 10-летнюю девочку в Усть-Лабинском районе

В социальных сетях Усть-Лабинского района появился ролик, на котором мужчина нападает на ребенка. Местная полиция проводит проверку и уже установила всех участников конфликта, который попал на камеру мобильного телефона.

ЧП случилось 22 февраля на одной из улиц в станице Кирпильской. Один из местных жителей выложил в сеть видео, на котором неизвестный мужчина с велосипедом хватает девочку за волосы и тащит вдоль проезжей части.

В местных соцсетях сообщают, что нападение произошло после того, как проходившие по улице дети решили пошалить и позвонить в один из домов. Выскочивший из дома мужчина догнал одну из девочек и решил «наказать».

В полиции сообщили, что материал по данному факту нападения зарегистрирован в ОМВД РФ по Усть-Лабинскому району 22 февраля 2024 года.

«В ходе проверки, которую проводят сотрудники ведомства все участники инцидента установлены. и опрошены. По результатам разбирательства сотрудники полиции примут законное решение», — прокомментировали «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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