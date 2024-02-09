Полиция Краснодара ищет водителя, гонявшего на тонированном авто по скверу

Видеозапись из Пашковского сквера разошлась по соцсетям 9 февраля.

На записи видно, как синяя легковушка на большой скорости проезжает по пешеходной зоне, потом сдает назад и уезжает. Очевидцы сообщили, что автомобиль был с тонировкой на стеклах.

На основании публикации полиция Краснодара начала проверку.

«В ходе проверки будет установлена личность водителя транспортного средства. Он будет привлечен к административной ответственности за движение по тротуару и пешеходным дорожкам, что влечет за собой наложение штрафа в размере 2 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

Также правоохранители поверят светопропускаемость передних боковых стекол автомобиля. Если выяснится, что на них имеется тонировка, водителя также привлекут к административной ответственности.

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