Полиция Краснодара ищет мужчину, который предлагал девочкам сходить с ним в лесополосу

Фото пресс-службы УМВД Краснодара

Это произошло в начале июля в поселке Березовом. Мужчина подошел на улице к детям и предложил прогуляться в лесополосу.

Злоумышленник попал на записи камер видеонаблюдения. Родителей детей обратились за помощью в полицию.

«Полиция Краснодара разыскивает подозреваемого в тяжком преступлении. В случае получения какой-либо информации о местонахождении данного гражданина, просим незамедлительно сообщить об этом в отдел полиции», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Приметы подозреваемого: рост 170-180 см, седые волосы, худощавое телосложение. Был одет в черные штаны, серую футболку и черные кроссовки.

Всех кто знает о местонахождении этого мужчины просят сообщить по номерам телефона: 8(861) 226-52-22 или +7 (953) 075-52-89.

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