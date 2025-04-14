Полиция Краснодара ищет испортившего стену подземного перехода лохматого вандала

Инцидент произошел в подземном пешеходном переходе на пересечении улиц Селезнева и Стасова.

Видео с места выложил в соцсетях очевидец. На кадрах видно, как длинноволосый молодой человек разрисовывает стену подземного перехода возле лестницы специальным фломастером для граффити. Когда вандал заметил, что его снимают на камеру, он поспешил скрыться вместе с друзьями, а также стал угрожать снимавшему с использованием нецензурной брани.

Полиция Краснодара на основании публикации в интернете проводит проверку. В ходе нее установят личность молодого человека, а также дадут его действиям правовую оценку, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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