Жители Кореновского района пожаловались на разрушенное после сануборки кладбище

Инцидент произошел в апреле в хуторе Бабиче-Кореновском. Там на местном кладбище после «уборки» и вырубки деревьев оказались повреждены многие надгробия.

По словам местных жителей в соцсетях, подрядчик приводил в порядок мемориал на старом кладбище. Во время работ уничтожили клумбы, спилили деревья, на могилах разбили надгробия и сломали ограды. На опубликованных фотографиях видно, что стволы и ветки спиленных деревьев упали на могилы и остались там лежать. Местные жители возмущены произошедшим и требуют привести захоронения в порядок.

В полиции обратили внимание на эту публикацию в соцсетях.

«По выявленной публикации ОМВД России по Кореновскому району назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение, согласно действующего законодательства», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Прокуратура Кореновского района также начала проводить проверку размещенной в интернете информации о повреждении надмогильных сооружений на кладбище в хуторе Бабиче-Кореновском.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране зеленых насаждений, а также допущению повреждений подрядной организацией надмогильных сооружений и ограждений при производстве работ по санитарной рубке. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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