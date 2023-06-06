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Полиция ищет участников подростковой драки в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-ishhet-uchastnikov-podrostkovoj-draki-v-krasnodare
Полиция ищет участников подростковой драки в Краснодаре
Фото t.me/bvk_mkr_vostochka

Инцидент произошел вечером 5 июня в Восточно-Кругликовском микрорайоне.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой видно, что в драке участвовали около 10 подростков. На кадрах видно, как один из подростков избивает другого, лежащего на земле. Остальные в этот момент стоят рядом и смотрят В какой-то момент к двоим дерущимся подходит третий парень и ногой пинает лежащего на земле. По словам очевидцев, на замечания прохожих и соседей подростки не реагировали.

«Полиция Краснодара инициировала проверку по факту драки молодых людей в одном из микрорайонов краевого центра. Устанавливаются личности всех участников конфликта, их действиям будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Краснодару в Telegram.

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