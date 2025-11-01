Полиция ищет подростков, остановивших движение трамваев в центре Краснодара

Из-за молодых людей, которые 1 ноября забрались на крышу трамвая на улице Коммунаров в краевой столице, в городе остановили движение общественного транспорта.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсетях. На них трамвай уже остановили из-за нелегальных пассажиров на остановке «Театр Драмы». По словам автора ролика, молодые люди поняли, что их заметили на крыше вагона, и попытались скрыться с места происшествия.

Одному из подростков сбежать помешали очевидцы, когда он пытался спрыгнуть с крыши с противоположной от остановки стороны трамвая. За побегом нелегального пассажира наблюдал и кондуктор трамвая. Видео заканчивается кадром, на котором молодой человек сидит на крыше, закрыв руками лицо.

Случившимся заинтересовались в правоохранительных органах. В полиции Краснодара отметили, что личности нарушителей установят инспекторы отдела по делам несовершеннолетних. По окончании разбирательства их действиям будет дана правовая оценка, в том числе рассмотрен вопрос о постановке на профилактический учет, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

Читайте также: полиция Сочи нашла школьницу — зачинщицу драки с работницей «Бургер Кинга». Драка с участием подростков и сотрудницы одного из ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» произошла на улице Навагинской.

Подпишись, здесь всегда интересно.