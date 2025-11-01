Полиция Сочи нашла школьницу — зачинщицу драки с работницей «Бургер Кинга»

Драка с участием подростков и сотрудницы одного из ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» на улице Навагинской произошла 30 октября.

Инцидент попал на видео. Зачинщицей драки оказалась 14-летняя местная жительница.

Девушку вместе с родителями вызвали в отдел полиции, где провели профилактическую беседу. Проверка продолжается.

Сотрудница ресторана претензий ни к кому не имеет. От написания заявления женщина отказалась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы инцидента в «Бургер Кинге» на Навагинской рассказали, что компания подростков вела себя шумно и покинула заведение после замечания одной из работниц. Позже они вернулись за забытым рюкзаком. Работница заведения якобы отказалась отдавать рюкзак без присутствия полиции. Тогда одна из девочек ударила женщину по лицу.

