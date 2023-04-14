Полиция ищет парня, издевавшегося над лебедем у реки в Кореновске

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором парень подцепил на крючок удочки лебедя в воде и тянул его в сторону берега. Птице удалось освободиться, но крючок от удочки остался на ней.

Инцидент произошел на улице Бувальцева в районе моста через реку Левый Бейсужек. Случаем жесткого обращения с животными заинтересовались правоохранительные органы.

«Сотрудники ОМВД России по Кореновскому району инициативно проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего, личности молодого человека и мотивов его действий», — говорится в сообщении ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По результатам проверки примут законное процессуальное решение.

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