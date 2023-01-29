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Полиция ищет мужчину, изрезавшего двоих жителей Кропоткина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-ishhet-muzhchinu-izrezavshego-dvoih-muzhchin-v-kropotkine
Полиция ищет мужчину, изрезавшего двоих жителей Кропоткина
Полиция ищет мужчину, изрезавшего двоих жителей Кропоткина

Сообщение о драке на улице Красной поступило в полицию 29 января около 1:25.

Очевидцы рассказали, что в ходе конфликта неизвестный в неадекватном состоянии ударил ножом двух мужчин. Наряд патрульно-постовой службы выехал на место. Пострадавших 36 и 37 лет госпитализировали с травмами.

«В настоящее время, проводятся мероприятия направленные на установление места нахождения злоумышленника», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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