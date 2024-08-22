Полиция ищет хозяина агрессивной коровы, которая напала на двух человек в Сочи

В Сочи корова дважды напала на людей. Оба случая произошли в селе Краевско-Армянском.

В первый раз животное атаковало человека 14 августа. Тогда корова боднула женщину, которая шла мимо стада. От удара она упала на асфальт. Отогнал животное прохожий.

Позже та же корова напала на мужчину с ребенком. Увидев агрессивное животное, отец прикрыл собой малыша. Очевидцем происходящего стала женщина в машине — она посигналила, чтобы отпугнуть животное. По словам старшего сына пострадавшего Артема Храпаева, корова напала на его отца без причины.

«Он шел из магазина вечером с младшим сыном. Отец — человек взрослый, знает, как обращаться с коровой. Корова была на противоположной стороне дороги. И она просто разогналась и напала на него», — делится парень.

Сейчас пострадавший мужчина дома и идет на поправку.

По словам местных жителей, скот регулярно разгуливает по селу без присмотра и по непонятным кидается на людей.

«Коровы уже так активно не выходят на трассу, видимо, понимают, что их может просто сбить машина. Сейчас они находятся глубоко в лесу. Мы сами находимся на безопасном расстоянии — если что, сможем уехать», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Ваник Абраамян.

Из-за агрессивных коров местные жители боятся выходить на улицу.

— Конечно, это страшно. Каждый день я здесь хожу с двумя детьми. И я боюсь коров. — Коров стараемся обходить стороной. — Вообще, мы в черте города живем. Поэтому коровы здесь не должны ходить.

Около тысячи животных содержат жители сельских округов в Сочи. По факту, это цифра больше, потому что в официальную статистику попадают только те животные, которые прошли регистрацию.

«Хозяин скота должен провести обязательное биркование, чтобы животные стояли на учете. Самовыгул сельскохозяйственных животных в городе запрещен. Выгул должен быть либо с пастухом, либо хозяин должен собственно их выгуливать», — объясняет заместитель директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Кристина Сидиропуло.

Корова, которая напала на людей, не имеет регистрационного номера. В полиции Сочи рассказали, что ее хозяина уже ищут, ему выпишут штраф.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», агрессивная корова напала на женщину на улице в Сочи. По словам очевидцев, животные паслись на газоне. Неожиданно одна из коров кинулась на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Животное несколько раз сильно ударило пострадавшую рогами. Прохожая упала и потеряла сознание. Очевидцы вызвали на место скорую помощь. Все произошедшее зафиксировала одна из камер видеонаблюдения.