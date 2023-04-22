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Полиция: девочка, просившая деньги на улице в Анапе, хотела купить чипсы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-devochka-prosivshaya-dengi-na-ulitse-v-anape-hotela-kupit-chipsy
Полиция: девочка, просившая деньги на улице в Анапе, хотела купить чипсы
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

Ранее в соцсетях женщина привлекла внимание к истории о 10-летней девочке, которая стояла на улице Ленина в Анапе и просила деньги. Сама школьница рассказала, что ее бьет одноклассник и все отбирает. Полиция провела проверку.

В результате слова ребенка не подтвердились. Оказалось, что девочка просто хотела купить чипсы, но свои карманные деньги она к тому моменту уже потратила.

Поэтому школьница решила попросить у прохожих, а отвечая на вопрос, зачем ей деньги, придумала историю про мальчика, который ее обижает.

Полицейские выяснили, что семья девочки характеризуется положительно и на учете не стоит, сообщает официальный новостной канал отдела МВД России по Анапе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам жительницы Анапы, с девочкой столкнулся ее муж. Ребенок на улице попросил у него 50 рублей. Мужчина дал деньги и спросил, что случилось.

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