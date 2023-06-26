Полиция Армавира ищет нарушителя, который выстрелил в кошку из окна многоэтажки
Инцидент произошел 24 июня во дворе одной из многоэтажек на улице Володарского.
По словам местных жителей, неизвестный ранил кошку из неизвестного оружия.
«Вчера подстрелили нашу кошку, которую мы привезли с собой в отпуск. Факт прострела сегодня зафиксировали в ветклинике. Пуля не задела жизненно важные органы. Вызвали полицию. Жители многоквартирного дома подтвердили, что слышат выстрелы», — написали в соцсетях очевидцы.
Также жители сообщили о том, что этот случай уже не первый. Год назад коту прострелили позвоночник, животное погибло. Месяц назад пропал еще один кот. Жители предполагают, что его также застрелили.
«По фактам, изложенным в публикации назначено проведение проверки, в рамках которой будут установлены участники, а также обстоятельства произошедшего. По итогам проведения проверки полицией Армавира будет принято процессуально решение», — сообщили в пресс-службе ОМВД России по Армавиру.
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