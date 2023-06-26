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Полиция Армавира ищет нарушителя, который выстрелил в кошку из окна многоэтажки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-armavira-ishhet-narushitelya-kotoryj-vystrelil-v-koshku-iz-okna-mnogoetazhki
Полиция Армавира ищет нарушителя, который выстрелил в кошку из окна многоэтажки
Фото t.me/armavir

Инцидент произошел 24 июня во дворе одной из многоэтажек на улице Володарского.

По словам местных жителей, неизвестный ранил кошку из неизвестного оружия.

«Вчера подстрелили нашу кошку, которую мы привезли с собой в отпуск. Факт прострела сегодня зафиксировали в ветклинике. Пуля не задела жизненно важные органы. Вызвали полицию. Жители многоквартирного дома подтвердили, что слышат выстрелы», — написали в соцсетях очевидцы.

Также жители сообщили о том, что этот случай уже не первый. Год назад коту прострелили позвоночник, животное погибло. Месяц назад пропал еще один кот. Жители предполагают, что его также застрелили.

«По фактам, изложенным в публикации назначено проведение проверки, в рамках которой будут установлены участники, а также обстоятельства произошедшего. По итогам проведения проверки полицией Армавира будет принято процессуально решение», — сообщили в пресс-службе ОМВД России по Армавиру.

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