Полиция начала проверку сообщения об издевательствах школьников над котенком в Анапе

Информация о том, что школьники в Анапе издевались над котенком, появилась в соцсетях 25 июня.

По данным очевидцев, на улице Ленина, 185 школьники котенку «до мяса отстригли ногти, выбили глаз». Животное находится в тяжелом состоянии.

«По фактам, изложенным в публикации, назначено проведение проверки, в рамках которой будут установлены участники, а также обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ОМВД по Анапе.

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