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Полиция начала проверку сообщения об издевательствах школьников над котенком в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-nachala-proverku-soobshheniya-ob-izdevatelstvah-shkolnikov-nad-kotenkom-v-anape
Полиция начала проверку сообщения об издевательствах школьников над котенком в Анапе
Фото t.me/OMVD_Anapa_news

Информация о том, что школьники в Анапе издевались над котенком, появилась в соцсетях 25 июня.

По данным очевидцев, на улице Ленина, 185 школьники котенку «до мяса отстригли ногти, выбили глаз». Животное находится в тяжелом состоянии.

«По фактам, изложенным в публикации, назначено проведение проверки, в рамках которой будут установлены участники, а также обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ОМВД по Анапе.

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