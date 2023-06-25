Полиция начала проверку сообщения об издевательствах школьников над котенком в Анапе
Происшествия
25.06.2023 17:43
Информация о том, что школьники в Анапе издевались над котенком, появилась в соцсетях 25 июня.
По данным очевидцев, на улице Ленина, 185 школьники котенку «до мяса отстригли ногти, выбили глаз». Животное находится в тяжелом состоянии.
«По фактам, изложенным в публикации, назначено проведение проверки, в рамках которой будут установлены участники, а также обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ОМВД по Анапе.
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