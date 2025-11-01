Полиция Анапы проверяет информацию о массовой драке в Сукко

Об инциденте в поселке Сукко утром 1 ноября рассказали в соцсетях местные жители.

На опубликованных кадрах видна большая толпа молодых людей, бурно выясняющих отношения. По словам очевидцев, в потасовке участвовали около 40 человек. Причина конфликта неизвестна.

Заявлений в полицию о массовой драке не поступало. На основании публикации в соцсетях полиция Анапы начала проверку. Правоохранители установят личности участников конфликта и дадут их действиям правовую оценку, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

