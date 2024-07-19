Полицейскую овчарку Калину из Новороссийска торжественно проводили на пенсию

Капитан полиции Наталья Береза и овчарка Калина напарники уже более 7 лет. За эти годы собака побывала на 5 тыс. выездах.

На них Калина участвовала в охране общественного порядка, обследовала подозрительные предметы, а также находила боеприпасы времен Великой Отечественной войны и останки бойцов Красной Армии, воевавших на Малой Земле. За заслуги и в силу возраста собаку отправили «на пенсию».

«Калинку забрала домой ее наставник Наталья Береза», — сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: на Кубани служебный пес Ареол нашел цветочного вора по аромату роз.