Полицейского из Геленджика заподозрили в связи с разыскиваемым за разбой

Оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД России по Геленджику из села Архипо-Осиповка заподозрили в связях с преступником, который находится в розыске по подозрению в разбойном нападении.

Преступление произошло в Краснодаре в конце декабря 2022 года. После совершенного нападения подозреваемый уехал из Краснодарского края. Возбудили уголовное дело о разбое, сбежавшего объявили в розыск. Разыскиваемый мужчина поддерживал связь с полицейским и получал от него информацию о ходе розыска.

По предварительным данным, оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Геленджику не принял мер к розыску и задержанию мужчины и не сообщил о ставшем ему известном факте преступления. В отношении полицейского возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Факт подтверждается. Следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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