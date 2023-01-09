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Полицейский в Ейском районе экстренно доставил в больницу водителя с сердечным приступом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskij-v-ejskom-rajone-ekstrenno-dostavil-v-bolnitsu-voditelya-s-serdechnym-pristupom
Полицейский в Ейском районе экстренно доставил в больницу водителя с сердечным приступом
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

К инспектору ДПС, патрулирующему трассу Краснодар — Ейск, подъехал автомобиль. Мужчина в машине попросил о помощи.

Водитель сообщил правоохранителю о боли в сердце и попросил вызвать скорую. Старший лейтенант полиции Станислав Глущенко оценил ситуацию, пересадил 39-летнего мужчину в патрульную машину и сам отвез его в больницу.

Благодаря оперативным действиям полицейского жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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