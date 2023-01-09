Полицейский в Ейском районе экстренно доставил в больницу водителя с сердечным приступом
Общество
09.01.2023 14:21
К инспектору ДПС, патрулирующему трассу Краснодар — Ейск, подъехал автомобиль. Мужчина в машине попросил о помощи.
Водитель сообщил правоохранителю о боли в сердце и попросил вызвать скорую. Старший лейтенант полиции Станислав Глущенко оценил ситуацию, пересадил 39-летнего мужчину в патрульную машину и сам отвез его в больницу.
Благодаря оперативным действиям полицейского жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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