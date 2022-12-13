Полицейский сбил пожилую велосипедистку и скрылся с места ДТП в Краснодарском крае

Авария произошла 12 декабря около 19:00 в Ленинградском районе.

По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не выбрал безопасный интервал и наехал на 61-летнюю велосипедистку, которая ехала в попутном направлении. Водитель оставил женщину на дороге и скрылся с места ДТП.

В результате аварии велосипедистка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали.

Вскоре нарушителя задержали. Выяснилось, что он сотрудник ОМВД по Ленинградскому району. По факту произошедшего проводят служебную проверку. Собранные материалы направили следователям для принятия законного решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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