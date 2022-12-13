Первоклассница впала в кому, попав под колеса «Нивы» в Краснодарском крае

Серьезное ДТП произошло 12 декабря около 14:00 в поселке Нефтегорск Апшеронского района.

По предварительным данным, 7-летняя девочка выбежала на дорогу в непредназначенном для этого месте из-за школьного автобуса, который остановился вне остановки. В этот момент мимо ехал 44-летний водитель автомобиля «Нива» со скоростью, не соответствующей конкретным условиям движения. Он допустил наезд на девочку.

В результате ДТП школьница получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали. Сейчас она находится в коме.

Всего с начала декабря в крае произошло уже 10 ДТП с участием детей-пешеходов. В трех случаях дети были виновны в происшествии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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