Фургон насмерть сбил 43-летнего пешехода в Павловском районе
Происшествия
13.12.2022 13:26
Смертельное ДТП произошло 12 декабря в 17:34 в станице Незамаевской на улице Ленина.
По предварительным данным, 23-летний водитель фургона Peugeot Boxer сбил 43-летнего мужчину. Он шел по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде, при этом по обеим сторонам дороги были тротуары.
В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм до приезда скорой помощи, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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