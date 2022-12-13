Фургон насмерть сбил 43-летнего пешехода в Павловском районе

Смертельное ДТП произошло 12 декабря в 17:34 в станице Незамаевской на улице Ленина.

По предварительным данным, 23-летний водитель фургона Peugeot Boxer сбил 43-летнего мужчину. Он шел по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде, при этом по обеим сторонам дороги были тротуары.

В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм до приезда скорой помощи, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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