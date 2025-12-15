Полицейский Дед Мороз посетил Краевую клиническую больницу скорой помощи

«Полицейский Дед Мороз» — ежегодная акция МВД России, в рамках которой стражи порядка поддерживают подшефные соцучреждения, а также членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Вместе с детьми и врачами полицейские установили и нарядили новогоднюю елку в детском приемном отделении Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Главный символ грядущего праздника украсили в том числе игрушками, которые принесли врачи, чтобы поделиться домашним теплом и уютом.

Теперь пушистая красавица скрасит времяпрепровождение юных пациентов и их родителей, который встретят Новый год в стенах больницы.

Читайте также: костюмы Деда Мороза в Краснодаре стали покупать в 2,5 раза чаще. Средняя стоимость новогоднего костюма составила 6,5 тыс. рублей, что на 24% дешевле, чем месяцем ранее.

Подпишись, здесь всегда интересно.