Костюмы Деда Мороза в Краснодаре стали покупать в 2,5 раза чаще

Средняя стоимость новогоднего костюма составила 6,5 тыс. рублей, что на 24% дешевле, чем месяцем ранее.

Согласном данным пресс-службы Авито, на 94% выросли продажи посохов Деда Мороза. Их средняя стоимость составила 3,5 тыс. рублей, что на 8% дешевле, чем в октябре.

Также на 76% выросла популярность бороды волшебника. В среднем ее можно приобрести за 5 тыс. рублей, что на 8% дешевле, чем месяц назад.

Продажи костюмов Снегурочки увеличились на 74%, их цена составляет 2 тыс. рублей, что на 13% дешевле, чем в прошлом месяце.

Кроме того, на 31% вырос спрос на аниматоров. Самыми популярными стали Дед Мороз и Снегурочка. Интерес к артистам в костюмах новогодних персонажей вырос почти в три раза. Спрос на аренду праздничных костюмов увеличился на 18%.

Также пользователи начали активнее просматривать предложения об организации новогоднего шоу «под ключ». Спрос на эту услугу вырос в 3,5 раза.

На 24% вырос спрос на организацию корпоративов. Также растет популярность праздничных услуг по отдельности — спрос на аренду лофтов увеличился на 23 %, а на услуги диджеев вырос на 17%.

Кроме того, на 15% чаще пользователи интересовались выступлениями певцов и на 7% — танцоров, сообщает kuban.aif.ru.

Читайте также: аренда жилья в Новый год больше всего подорожала в Краснодаре среди миллионников.

Подпишись, здесь всегда интересно.