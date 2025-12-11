Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Костюмы Деда Мороза в Краснодаре стали покупать в 2,5 раза чаще

Общество
Костюмы Деда Мороза в Краснодаре стали покупать в 2,5 раза чаще
Фото freepik.com

Средняя стоимость новогоднего костюма составила 6,5 тыс. рублей, что на 24% дешевле, чем месяцем ранее. 

Согласном данным пресс-службы Авито, на 94% выросли продажи посохов Деда Мороза. Их средняя стоимость составила 3,5 тыс. рублей, что на 8% дешевле, чем в октябре. 

Также на 76% выросла популярность бороды волшебника. В среднем ее можно приобрести за 5 тыс. рублей, что на 8% дешевле, чем месяц назад. 

Продажи костюмов Снегурочки увеличились на 74%, их цена составляет 2 тыс. рублей, что на 13% дешевле, чем в прошлом месяце.

Кроме того, на 31% вырос спрос на аниматоров. Самыми популярными стали Дед Мороз и Снегурочка. Интерес к артистам в костюмах новогодних персонажей вырос почти в три раза. Спрос на аренду праздничных костюмов увеличился на 18%. 

Также пользователи начали активнее просматривать предложения об организации новогоднего шоу «под ключ». Спрос на эту услугу вырос в 3,5 раза. 

На 24% вырос спрос на организацию корпоративов. Также растет популярность праздничных услуг по отдельности — спрос на аренду лофтов увеличился на 23 %, а на услуги диджеев вырос на 17%. 

Кроме того, на 15% чаще пользователи интересовались выступлениями певцов и на 7% — танцоров, сообщает kuban.aif.ru. 

Читайте также: аренда жилья в Новый год больше всего подорожала в Краснодаре среди миллионников.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях