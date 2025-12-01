Полицейские задержали студента из Краснодара за создание вируса для кражи данных

Сотрудники полиции Кировской области при поддержке коллег из Краснодарского края задержали студента-программиста, создавшего вредоносную программу ClayRat.

По данным правоохранителей, молодой человек обучается по специальности информационные системы программирования в Краснодарском кооперативном институте. Свои знания он применил для разработки программы, которая после установки имитировала популярные приложения и получала доступ к SMS-сообщениям, журналам звонков, уведомлениям, системным данным и камерам устройства. Также вредоносное ПО самостоятельно рассылало вредоносные ссылки всем контактам из адресной книги жертвы.

Первая версия программы появилась в сети в июле этого года. Злоумышленники могли арендовать у разработчика доступ к возможностям вируса за примерно 90 долларов в неделю, 300 долларов в месяц либо 15% от прибыли, добытой преступным путем.

Покупатели управляли вредоносным ПО через личную панель на специально созданном домене.

«Всего было зарегистрировано более 144 доменных имен с административными панелями управления программой. Полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности», — сообщает официальный Telegram-канал отдела по борьбе с киберпреступностью УМВД России по Кировской области.

