Защиту молодежи от интернет-угроз обсудили на семинаре в Сочи

В Сочи прошел трехдневный семинар-совещание, на котором обсудили защиту молодых людей от опасностей в сети.

В мероприятии приняли участие специалисты по работе с молодежью, представители власти и студенты из южных регионов России. Главной темой стало противодействие дезинформации и опасностям в интернете.

На семинаре под названием «ИнфоКомпас. Гибридные угрозы 2025» эксперты обсудили методы борьбы с деструктивной пропагандой, выявление интернет-угроз и обеспечение безопасности в сети. Участники также изучили способы поиска достоверной информации в открытых источниках.

«Тема номер один — это информационная война, информационные угрозы и все, что с ними связано, такие как дипфейки. Это работа в интернете, это, конечно, тема, которая никогда не перестает быть актуальной, — противодействие идеологии экстремизма и терроризма», — отметила директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Также в рамках семинара прошел студенческий конкурс «МедиаБитва», где молодые люди учились критически оценивать информацию, разоблачать фейки и разрабатывать способы защиты от них.

