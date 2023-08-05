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Полицейские задержали на Кубани разыскиваемый автомобиль, за рулем которого оказался 13-летний мальчик

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskie-zaderzhali-na-kubani-razyskivaemyj-avtomobil-za-rulem-okazalsya-13-letnij-malchik
Полицейские задержали на Кубани разыскиваемый автомобиль, за рулем которого оказался 13-летний мальчик
Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Машину сотрудники ДПС остановили 5 августа в станице Каневской.

В полицию обратилась жительница станицы Ленинградской и сообщила, что пропал ее сын и автомобиль «Лада», который принадлежит сожителю.

В ходе розыска сотрудники ДПС обнаружили разыскиваемую машину в станице Каневской. За рулем легковушки был 13-летний мальчик. Полицейские, убедившись, что с подростом все в порядке, вызвали на место следственно-оперативную группу и законных представителей ребенка.

По факту проводится административное расследование. Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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