Полицейские задержали на Кубани разыскиваемый автомобиль, за рулем которого оказался 13-летний мальчик

Машину сотрудники ДПС остановили 5 августа в станице Каневской.

В полицию обратилась жительница станицы Ленинградской и сообщила, что пропал ее сын и автомобиль «Лада», который принадлежит сожителю.

В ходе розыска сотрудники ДПС обнаружили разыскиваемую машину в станице Каневской. За рулем легковушки был 13-летний мальчик. Полицейские, убедившись, что с подростом все в порядке, вызвали на место следственно-оперативную группу и законных представителей ребенка.

По факту проводится административное расследование. Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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