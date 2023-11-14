Полицейские устроили погоню за пьяным водителем легковушки в Лабинском районе

Экипаж ДПС 13 ноября около 22:00 обратил внимание на автомобиль ВАЗ-21703. Полицейские пытались остановить автомобиль, но нарушитель продолжил движение.

Скрываясь от преследования, водитель неоднократно нарушил правила дорожного движения. Инспекторы остановили машину — водитель попытался сбежать, но его задержали.

Нарушителем оказался 31-летний местный житель. Мужчину отстранили от управления машиной, от медосвидетельствования он отказался, после чего водителя доставили в больницу. Там по результатам освидетельствования установили, что мужчина пьян.

В отношении водителя составили девять административных протоколов — за вождение в состоянии опьянения, невыполнение требования об остановке, выезд на полосу встречного движения, управление машиной при наличии неисправности без регистрационных документов, а также за отсутствие ОСАГО, проезд на запрещающий сигнал светофора. За это мужчина получил пять суток ареста, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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