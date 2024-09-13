Полицейские устроили погоню за неадекватным водителем в Туапсе

На улице Киевской инспекторы ДПС обратили внимание на BMW, который нарушал правила дорожного движения. На требование остановиться водитель иномарки прибавил скорость и попытался скрыться.

Полицейские отправились в погоню. Водитель опасно маневрировал на высокой скорости и создавал аварийные ситуации на дороге.

В результате погони госавтоинспекторы блокировали преследуемый автомобиль на улице Богдана Хмельницкого. При задержании 38-летний мужчина оказал сопротивление. Предположительно, он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя составили административные протоколы о невыполнении требования об остановке транспортного средства, несоблюдении требований об обязательном страховании, управлении автомобилем без документов, а также за выезд на встречную полосу и отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Суд назначил мужчине 10 суток административного ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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