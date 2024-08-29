Полицейские устроили погоню за лихачом на мопеде на Мацестинском виадуке в Сочи

Видеозапись, на которой молодой человек на мопеде пытается скрыться от преследующей его патрульной машины, выложили в соцсети 29 августа.

Видео запечатлело, как водитель мопеда на высокой скорости движется по Мацестинскому виадуку, уходя от погони. В какой-то момент он попытался «подрезать» полицейский автомобиль, но столкнулся с ним и упал, потеряв шлепанцы. Автор видео прокомментировал происходящее как «задержание в стиле западных вестернов».

В полиции сообщили, что 25-летний житель Новочеркасска проигнорировал требование полицейских об остановке.

«Приезжего задержали и доставили в отдел полиции. От прохождения освидетельствования молодой человек отказался», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении нарушителя составили четыре административных протокола. Суд состоится утром 30 августа. Дожидаться его молодой человек будет в камере для задержанных. Мопед отправили на штрафстоянку.

Читайте также: пьяный лихач на квадроцикле снес дорожное ограждение, уходя от погони на Кубани.