Полицейские установили личность девушки, катавшейся голой на крыше BMW в Краснодаре и Сочи

Девушка ехала на крыше иномарки, а молодые люди ее фотографировали, высунувшись из машины. На одной из улиц Краснодара она разделась и начала танцевать на капоте машины. Позже их заметили и в Сочи.

Полицейские установили личность нарушительницы. Ей оказалась 18-летняя жительница Сочи. За ее действия предусмотрена административная ответственность.

«Сотрудники полиции установили личность водителя BMW, который опасно маневрировал по центральным улицам Сочи. Мужчина нарушал ПДД и при этом перевозил девушку на крыше иномарки», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Водителя иномарки уже привлекли к административной ответственности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК проверит информацию о буйной компании с голой девушкой в Краснодаре. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СК Андрею Маслову организовать процессуальную проверку и доложить о ее результатах.