Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Полицейские установили личность девушки, катавшейся голой на крыше BMW в Краснодаре и Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskie-ustanovili-lichnost-devushki-katavshejsya-goloj-na-kryshe-bmw-v-krasnodare-i-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Видео Типичный Краснодар

Девушка ехала на крыше иномарки, а молодые люди ее фотографировали, высунувшись из машины. На одной из улиц Краснодара она разделась и начала танцевать на капоте машины. Позже их заметили и в Сочи.

Полицейские установили личность нарушительницы. Ей оказалась 18-летняя жительница Сочи. За ее действия предусмотрена административная ответственность.

«Сотрудники полиции установили личность водителя BMW, который опасно маневрировал по центральным улицам Сочи. Мужчина нарушал ПДД и при этом перевозил девушку на крыше иномарки», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Водителя иномарки уже привлекли к административной ответственности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК проверит информацию о буйной компании с голой девушкой в Краснодаре. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СК Андрею Маслову организовать процессуальную проверку и доложить о ее результатах.

Статьи
Неизлечим и передается по наследству: инфекционист опровергла мифы о гепатите С
Неизлечим и передается по наследству: инфекционист опровергла мифы о гепатите С
Топ-5 самых полезных соков
Топ-5 самых полезных соков
Сохранить мозг: диетолог назвал пять продуктов, которые обязательны для пенсионеров
Сохранить мозг: диетолог назвал пять продуктов, которые обязательны для пенсионеров
Морская капуста: чем полезна и кому нельзя
Морская капуста: чем полезна и кому нельзя
Что такое подагра: причины, симптомы и лечение
Что такое подагра: причины, симптомы и лечение
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях