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Полицейские уговорили туриста слезть с виадука в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskie-ugovorili-turista-slezt-s-viaduka-v-sochi
Полицейские уговорили туриста слезть с виадука в Сочи
Фото t.me/chp_sochi

Видеозапись, на которой мужчина стоит с внешней стороны Верещагинского виадука, держась руками за перила, выложили в соцсети днем 29 ноября.

По словам очевидцев, мужчина собирался прыгнуть вниз. На место прибыли сотрудники полиции. Им удалось отговорить 43-летнего приезжего от необдуманного поступка.

Мужчину доставили в отделение полиции Хостинского района, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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