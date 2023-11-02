Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры в Краснодаре

Инцидент произошел 1 ноября около 10:00 на улице Крылатской в районе Западного обхода.

Известно, что двухлетний ребенок находился в квартире вместе со своей матерью. Женщина оставила мальчика на диване в комнате смотреть мультфильмы, а сама пошла на кухню, чтобы приготовить обед.

Через несколько минут мать услышала странный звук из комнаты и прибежала туда. Она поняла, что ее сын выпал из окна. Женщина выглянула из квартиры и увидела мальчика в руках другой женщины. Ребенок выпал из окна с высоты второго этажа.

Мать сразу вызвала бригаду скорой помощи своему малышу. Травмированного мальчика отвезли в больницу для обследования.

«Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Семья на профилактическом учете не состоит. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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