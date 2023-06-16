Полицейские уговорили приезжего спуститься с автодорожного моста в Сочи

Госавтоинспекторы Сочи направлялись на рейдовое мероприятие. Они проезжали по Кудепстинскому виадуку и обратили внимание на группу людей, которые что-то громко обсуждали, размахивая руками.

Остановившись, полицейские выяснили, что за металлическим ограждением моста находится мужчина. Оценив опасность ситуации и состояние «экстремала», госавтоинспекторы вступили с ним в переговоры. В результате им удалось отговорить 36-летнего приезжего из Свердловской области от необдуманного поступка.

Мужчину отвели на безопасное расстояние от ограждения моста и передали сотрудникам скорой помощи. В настоящее время мужчина находится под наблюдением врачей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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