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Мыла окна: в полиции объяснили, что девушка делала на кондиционере на 9 этаже в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/myla-okna-v-politsii-obyasnili-chto-devushka-delala-na-konditsionere-na-9-etazhe-v-novorossijske
Мыла окна: в полиции объяснили, что девушка делала на кондиционере на 9 этаже в Новороссийске
Фото t.me/nvrsk_new

Стоящую на наружном блоке кондиционера на уровне 9 этажа девушку заметили утром 7 июня жильцы одной из многоэтажек на Мысхакском шоссе. На место вызвали экстренные службы.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что девушка просто мыла окна.

«Сотрудники полиции  выехали  по указанному адресу и установили, что женщина таким небезопасным способом осуществляла мытье окон, чем вызвала обеспокоенность прохожих. Сотрудники полиции провели с женщиной профилактическую беседу, — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы сообщали, что на кондиционере девушка простояла не меньше часа.

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