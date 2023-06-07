Мыла окна: в полиции объяснили, что девушка делала на кондиционере на 9 этаже в Новороссийске
Происшествия
07.06.2023 08:57
Стоящую на наружном блоке кондиционера на уровне 9 этажа девушку заметили утром 7 июня жильцы одной из многоэтажек на Мысхакском шоссе. На место вызвали экстренные службы.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что девушка просто мыла окна.
«Сотрудники полиции выехали по указанному адресу и установили, что женщина таким небезопасным способом осуществляла мытье окон, чем вызвала обеспокоенность прохожих. Сотрудники полиции провели с женщиной профилактическую беседу, — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы сообщали, что на кондиционере девушка простояла не меньше часа.