Полицейские сняли дебошира с поезда Новороссийск — Уфа

Транспортным полицейским на станции Тихорецокй поступило сообщение о буйном пассажире в поезде «Новороссийск — Уфа».

Прибыв на место, сотрудники полиции узнали от начальника поезда, что он принял решение снять одного из пассажиров. Мужчина нецензурно выражался и мешал отдыхать другим пассажирам. Замечания проводника мужчина игнорировал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Полицейские доставили 41-летнего жителя Башкортостана в дежурную часть. Там на него завели административный протокол за мелкое хулиганство.

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